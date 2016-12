Jornada «Copyright Law for the EU: An open debate with the European Copyright Society»

El viernes 20 de mayo de 2016, los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC organizaron esta jornada con la European Copyright Society (ECS) para tratar diversas cuestiones de derechos de autor que están actualmente siendo examinadas en la Unión Europea y para intercambiar opiniones con la comunidad académica y profesional de la propiedad intelectual. En la jornada se habló de los informes emitidos hasta ahora por el ECS relativos a la calificación de los enlaces como actos de comunicación al público (caso TJUE Svensson), la armonización de límites (caso TJUE Deckmyn) y la remuneración de autores (caso TJUE Reprobel). También se trataron otras cuestiones sobre la armonización del derecho de autor en la Unión Europea, incluidas la Comunicación de la Comisión de la UE “A Digital Single Market Strategy for Europe” COM(2015)192final, y las consultas públicas sobre “The Role of Publishers in the Copyright Value Chain and the panorama exception” de marzo de 2016 y sobre “The Review of the EU Copyright rules” de julio de 2014. Finalmente, también se examinaron las propuestas de Directiva sobre “Contracts for the supply of digital content” COM(2015)634final y de Reglamento sobre “Cross-border portability of online content services” COM(2015)627final.