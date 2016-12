Cibercriminalidad social juvenil: la cifra negra

AEBI, M.; LINDE, A. (2010). «El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas». [artículo en línea]. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. N.º 12-07, págs. 08:2.

AGUSTINA, J. R. (2010). «¿Menores infractores o víctimas de pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante el Sexting». [artículo en línea]. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. N.º 12-11, págs. 11:4, 11:6 y 11:34.

AGUSTINA, J. R.; GÓMEZ-DURÁN, E. L. (2012). «Sexting: Research criteria of a globalised social phenomenon». [artículo en línea]. Archives of Sexual Behaviour, nº. 41, págs. 1325 –1328.

BARTRINA, M. J. (2012). «Análisis y abordaje del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas tecnologías. Justicia Juvenil y adolescentes en la Era Digital». [artículo en línea]. Catalunya: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, págs. 12 y ss.

BARTRINA, M. J. (2014). «Conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Hay una salida con la educación y la conciencia social». [artículo en línea]. Educar. Vol. 50/2, pág. 391.

CALVETE, E.; ORUE, I.; ESTÉVEZ, A.; VILLARDÓN, L.; PADILLA, P. (2010). «Cyberbullying in adolescents: Modalities and agressor’s profile». [artículo en línea]. Pág. 1132.

CAMPOY CERVERA, I. (2015). «Informe de evaluación final del III Plan de Acción contra la Explotación sexual de la infancia y la adolescencia 2010-2013». Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Observatorio de la Infancia, págs. 24-29.

DROUIN, M.; VOGEL, K. N.; SURBEY, A.; STILLS, J. R. (2013). «Let’s talk about sexting, baby: Computer-mediated behaviors among young adults». [artículo en línea]. Computers in Human Behavior. Vol. 29, págs. A25-A26.

FINKELHOR, D. (2008). Childhood Victimization. Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People. [artículo en línea]. Oxford, USA: Oxford University Press, pág. 26.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (2015). Memoria 2015. Madrid: Centro de estudios jurídicos. Ministerio de Justicia.

GARAIGORDOBIL, M. (2011). «Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión». [artículo en línea]. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Vol. 11, n.º 2, págs. 238-242.

GARMENDIA, M.; GARITAONANDIA, C.; MARTÍNEZ, G.; CASADO, M. A. (2011). «Riesgos y seguridad en internet: Los menores españoles en el contexto europeo». [artículo en línea]. Bilbao: EU Kids Online / Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

HELSPER, E. J.; KALMUS, V.; HASEBRINK, U.; SAGVARI, B.; DE HAAN, J. (2013). «Country classification: Opportunities, risks, harm and parental mediation». [artículo en línea]. London: EUKids Online, LSE, pág. 33.

HERRERA MORENO, M. (2006). «Historia de la Victimología». En: E. BACA, E. ECHEBURÚA y J. M. TAMARIT (coord.). Manual de Victimología. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 68.

JONES, L. M.; MITCHELL, K. J.; FINKELHOR, D. (2012). «Trends in Youth Internet Victimization: Findings From Three Youth Internet Safety Surveys 2000–2010». [artículo en línea]. Journal of Adolescent Health. Vol. 50, n.º 2, págs. 179-186.

JONSSON, L. S; PRIEBE, G.; BLADH, M.; SVEDIN, C. G. (2014). «Voluntary sexual exposure online among Swedish youth—social background». [artículo en línea]. Internet Behavior and Psychosocial Health. Comput Human Behav. Vol. 30, pág. 182.

KSHETRI, N. (2006). «The Simple Economics of Cybercrimes». [artículo en línea]. IEEE Security and Privacy. Vol. 4, n.º 1, pág. 13.

KSHETRI, N. (2010). «Simple Economics of Cybercrime and the Vicious Circle». [artículo en línea]. En: The Global Cybercrime Industry: Economic, Institutional and Strategic Perspectives, págs. 38-39 y 42.

LIVINGSTONE, S.; SMITH, P. K. (2014). «Annual Research Review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age». [artículo en línea]. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 55, n.º 6, págs. 635-654.

MARSHALL, I.; ENZMANN, D.; HOUGH, M.; KILLIAS, M.; KIVIVUORI, J.; STEKETEE, M. (2015). «Youth Victimization and Reporting to Police: First Results from the Third Round of the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3)». ISRD3 Technical Report Series #3, pág. 11.

MINISTERIO DEL INTERIOR (2014). «I Informe sobre cibercriminalidad 2013». [artículo en línea].

MINISTERIO DEL INTERIOR (2015). «II Informe sobre cibercriminalidad 2014». [artículo en línea]. Págs. 21, 42 y ss.

MIRÓ , F. (2011). «La oportunidad criminal en el ciberespacio. Aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del cibercrimen». [artículo en línea]. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. N.º 13-07, págs. 07:4, 07:38-07:42.

MIRÓ, F. (2012). El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delinciuencia en el ciberespacio. [artículo en línea]. Madrid: Marcial Pons, págs. 91, 122-125.

MIRÓ, F. (2013). «Derecho penal, cyberbullying y otras formas de acoso (no sexual) en el ciberespacio». [artículo en línea]. Revista d’Internet, Dret i Política. N.º 16, págs. 61-73.

MONTIEL, I. «Menores víctimas e infactores en el mundo virtual: Ciberacoso, sexting y otras formas de victimización online». [ponencia en línea]. En: VI Jornada de Criminología (2016). Barcelona.

MONTIEL, I.; CARBONELL, E.; PEREDA, N. (2016).« Multiple online victimization of Spanish adolescents: Results from a community sample». [artículo en línea]. Child Abuse & Neglect. Vol. 52, págs. 124-127.

MONTIEL, I.; CARBONELL, E.; SALOM, M. (2014). «Victimización infantil sexual online: online grooming, ciber-abuso y ciber-acoso sexual». [artículo en línea]. En: M. LAMEIRAS y E. ORTS (coords.). Delitos Sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial. Valencia: Tirant Lo Blanch, pág. 208.

PEREDA, N.; GUILERA, G.; ABAD, J. (2012). «Victimología del desarrollo. Incidencia y repercusiones de la victimización y la polivictimización en jóvenes catalanes». [artículo en línea]. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, págs. 14, 92 y 95.

PEREDA, N.; GUILERA, G.; ABAD, J. (2014a). «Victimización infanto-juvenil en España: Una revisión sistemática de estudios epidemiológicos». [artículo en línea]. Papeles del Psicólogo. Vol. 35, n.º 1, págs. 67.

PEREDA, N.; GUILERA, G.; ABAD, J. (2014b). «Victimization and polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a community sample». [artículo en línea]. Child Abuse & Neglect. Vol. 38, pág. 645.

DOI: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.chiabu.2014.01.019

SMITH, P. K.; MAHDAVI, J.; CARVALHO, M.; FISHER, S.; RUSSELL, S.; TIPPETT, N. (2008). «Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils». [artículo en línea]. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 49, n.º 4, págs. 376 y 384.

UIT (2013). Medición de la Sociedad de la Información 2015. Resumen ejecutivo. [artículo en línea]. Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, Suiza), pág. 23.

VAN KESTEREN, J.; VAN DIJK, J.; MAYHEW, P. (2014). «The International Crime Victims Surveys: A retrospective». [artículo en línea]. International Review of Victimology. Vol. 20, n.º 1, pág. 59.

VILLACAMPA, C.; GÓMEZ ADILLÓN, M. J. (2016). «Nuevas tecnologías y victimización sexual de menores por online grooming». [artículo en línea]. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Vol. 18-02, pág. 23.

WOLAK, J.; FINKELHOR, D.; MITCHELL, K. (2012). «How often are teens arrested for sexting? Data from a national sample of police cases». Pediatrics Vol. 129, n.º 1, págs. 2-4.